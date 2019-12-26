Депутат объяснил, как парламент должен реагировать на народную инициативу

Депутат Исхак Масалиев объяснил 24.kg, как парламент должен реагировать на народную инициативу.

По его словам, ранее такого никогда не было, чтобы в парламент поступали какие-то предложения от народа. «Поэтому мы сегодня и пришли в некоторое замешательство, когда получили эти подписи. Но они прошли утверждение профильного комитета, а сейчас рабочая группа проверит их на подлинность. Проверяем мы, парламент, поскольку листы поступили нам, а не в другой орган — ЦИК или Минюст», — сказал Исхак Масалиев.

Усомнился в правильности процедуры Дастан Бекешев. Он предлагал отклонить предложение о создание рабочей группы и сначала изучить, что хотят авторы.

Как сообщалось ранее, на референдум инициаторы, в числе которых Азимбек Бекназаров, предлагают вынести три вопроса: считаете ли вы нужным, чтобы институт народного курултая признали субъектом Конституции и перед его представителями в обязательном порядке отчитывались президент и Жогорку Кенеш; какую форму правления вы предпочитаете — парламентскую или президентскую; какая избирательная система должна быть в Кыргызстане — пропорциональная, мажоритарная или смешанная? Они собрали 12 тысяч 700 подписей.

Отметим, последний референдум в Кыргызстане по внесению изменений в Основной закон проходил 11 декабря 2016-го. Всего за годы независимости в республике провели восемь плебисцитов, и все касались внесения поправок в Конституцию.