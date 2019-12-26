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Власть

Депутат объяснил, как парламент должен реагировать на народную инициативу

Депутат Исхак Масалиев объяснил 24.kg, как парламент должен реагировать на народную инициативу.

По его словам, ранее такого никогда не было, чтобы в парламент поступали какие-то предложения от народа. «Поэтому мы сегодня и пришли в некоторое замешательство, когда получили эти подписи. Но они прошли утверждение профильного комитета, а сейчас рабочая группа проверит их на подлинность. Проверяем мы, парламент, поскольку листы поступили нам, а не в другой орган — ЦИК или Минюст», — сказал Исхак Масалиев.

Усомнился в правильности процедуры Дастан Бекешев. Он предлагал отклонить предложение о создание рабочей группы и сначала изучить, что хотят авторы. 

Как сообщалось ранее, на референдум инициаторы, в числе которых Азимбек Бекназаров, предлагают вынести три вопроса: считаете ли вы нужным, чтобы институт народного курултая признали субъектом Конституции и перед его представителями в обязательном порядке отчитывались президент и Жогорку Кенеш; какую форму правления вы предпочитаете — парламентскую или президентскую; какая избирательная система должна быть в Кыргызстане — пропорциональная, мажоритарная или смешанная? Они собрали 12 тысяч 700 подписей.

Отметим, последний референдум в Кыргызстане по внесению изменений в Основной закон проходил 11 декабря 2016-го. Всего за годы независимости в республике провели восемь плебисцитов, и все касались внесения поправок в Конституцию. 
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