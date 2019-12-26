Депутат объяснил, почему надо упразднить прописку

Депутат парламента Исхак Пирматов объяснил, почему надо упростить процедуру регистрации, в частности, убрать прописку. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, предусмотренные в Законе «О внутренней миграции» дефиниции «место жительства» и «место пребывания» взаимоисключают друг друга. «Под местом жительства понимается адрес, где гражданин Кыргызской Республики постоянно или преимущественно проживает, при этом место пребывания — где проживает временно», — сказал Исхак Пирматов.

Он пояснил, что урбанизация населения и бесконтрольная внутренняя миграция привели к тому, что многие граждане проживают в Бишкеке на протяжении более 5-10 лет, но без регистрационного учета. «В правоприменительной практике возникают сложности определения их правового статуса. Нет же такого понятия, как фактически проживающий», — отметил Исхак Пирматов.

Депутат считает, что надо убрать прописку, как устаревшее в век цифровизации понятие. Паспорта Пирматов предлагает выдавать без указания, где проживает получатель.

Отметим, ранее пользователи соцсетей раскритиковали эту инициативу. Исхак Пирматов обозвал несогласных «мырками». Потом извинился.

Нардепы отправили проект закона на голосование в первом чтении.