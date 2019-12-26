14:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутат объяснил, почему надо упразднить прописку

Депутат парламента Исхак Пирматов объяснил, почему надо упростить процедуру регистрации, в частности, убрать прописку. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, предусмотренные в Законе «О внутренней миграции» дефиниции «место жительства» и «место пребывания» взаимоисключают друг друга. «Под местом жительства понимается адрес, где гражданин Кыргызской Республики постоянно или преимущественно проживает, при этом место пребывания — где проживает временно», — сказал Исхак Пирматов.

Он пояснил, что урбанизация населения и бесконтрольная внутренняя миграция привели к тому, что многие граждане проживают в Бишкеке на протяжении более 5-10 лет, но без регистрационного учета. «В правоприменительной практике возникают сложности определения их правового статуса. Нет же такого понятия, как фактически проживающий», — отметил Исхак Пирматов.

Депутат считает, что надо убрать прописку, как устаревшее в век цифровизации понятие. Паспорта Пирматов предлагает выдавать без указания, где проживает получатель.

Отметим, ранее пользователи соцсетей раскритиковали эту инициативу. Исхак Пирматов обозвал несогласных «мырками». Потом извинился.

Нардепы отправили проект закона на голосование в первом чтении. 
Ссылка:
просмотров: 847
Версия для печати
Материалы по теме
Исхак Пирматов обозвал его критикующих мырками. Теперь оправдывается
В постановлении парламента по границе в Баткенской области более 30 пунктов
Упростить процедуру регистрации рождения ребенка предлагает депутат
Депутат упрекает правительство Кыргызстана за непопулярные инициативы
Депутату обидно за перевод названий иностранных фильмов
В Кыргызстане не заинтересованы в выводе авиакомпаний из черного списка ИКАО
Депутаттар кайра эле кызматтык унаа, батир жана жардамчы талап кылып жатышат
Популярные новости
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
Десять против одной. На&nbsp;депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее&nbsp;коллеги Десять против одной. На депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее коллеги
Сооронбай Жээнбеков: Таких, как Раим, в&nbsp;таможне не&nbsp;десяток, а&nbsp;сотни Сооронбай Жээнбеков: Таких, как Раим, в таможне не десяток, а сотни
Бизнес
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; появились бесконтактные карты Visa payWave и&nbsp;снизились тарифы В «Бакай Банке» появились бесконтактные карты Visa payWave и снизились тарифы
Поздравьте близких с&nbsp;Новым годом вместе с&nbsp;Beeline! Поздравьте близких с Новым годом вместе с Beeline!
Новогодний гид по&nbsp;подаркам: АКЦИИ и&nbsp;СКИДКИ в&nbsp;O!Store Новогодний гид по подаркам: АКЦИИ и СКИДКИ в O!Store
В&nbsp;ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; сменится руководство В ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» сменится руководство
26 декабря, четверг
14:11
Дело Атамбаева. Депутатов и сторонников бывшего президента вызвали на допрос Дело Атамбаева. Депутатов и сторонников бывшего президе...
14:02
Что можно посмотреть в кинотеатрах Кыргызстана в первые дни 2020 года
13:57
Депутаты проверят подписи инициаторов референдума по изменению Конституции
13:40
Депутат объяснил, почему надо упразднить прописку
13:05
Смог не причина. Оказалось, что роста болезней легких нет