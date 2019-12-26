Сессия БГК до сих пор не началась. Лидеры фракций собрались у спикера

Сессия Бишкекского городского кенеша до сих пор не началась.

Заседание было назначено на 10.00, депутаты планировали продолжить обсуждать вопрос о выделении земельного участка под строительство футбольного центра на средства, привлеченные Федерацией футбола. Если участок не предоставят до 31 декабря, грант в $3,5 миллиона передадут другой стране.

На 11.00 не было кворума, зарегистрировалось 18 депутатов из необходимых 23.

На 12.30 сессия так и не начала работу, хотя кворум есть. Известно, что лидеры фракций БГК собрались у спикера Жаныбека Абирова. По некоторым данным, они обсуждают вопрос о земельном участке.

Добавим, что в 13.00 по регламенту БГК начинается обеденное время.