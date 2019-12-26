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Власть

Посол Ирана в Кыргызстане завершил дипломатическую миссию

Фото пресс-службы президента КР. Али Моджтаба Рузбехани и Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков принял посла Ирана в Кыргызстане Али Моджтаба Рузбехани по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, глава государства отметил плодотворную деятельность Али Моджтаба Рузбехани в Кыргызстане, подчеркнул его вклад в укрепление двусторонних отношений между странами и пожелал дальнейших успехов.

Посол Ирана в Кыргызстане Али Моджтаба Рузбехани отметил, что на протяжении дипломатической деятельности в Кыргызстане чувствовал поддержку братского народа и высшего руководства страны.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах укрепления кыргызско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, взаимодействии в рамках международных организаций.
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