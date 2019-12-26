Владимир Путин сыграл в хоккей. Его команда вновь победила

Матч Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади завершился вчера поздно вечером со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент России Владимир Путин. Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства, сообщило РИА Новости.

Президент вышел на лед в традиционной форме под № 11. Вместе с ним в команде в красной форме играли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, среди которых Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

Фото Валерий Шарифулин/ТАСС. Президент России Владимир Путин во время товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на ГУМ-катке на Красной площади, 25 декабря 2019 год

Цвета другой команды, выступившей в белой форме, защищали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.

В перерывах между периодами Владимир Путин пообщался с участниками матча за чаепитием в помещении кафе у ледовой площадки. После завершения товарищеского поединка глава государства традиционно сфотографировался с игроками обеих команд.