10:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Владимир Путин сыграл в хоккей. Его команда вновь победила

Фото © РИА Новости/Алексей Дружинин. Президент Владимир Путин принял участие в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги

Матч Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади завершился вчера поздно вечером со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент России Владимир Путин. Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства, сообщило РИА Новости.

Президент вышел на лед в традиционной форме под № 11. Вместе с ним в команде в красной форме играли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, среди которых Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото Валерий Шарифулин/ТАСС. Президент России Владимир Путин во время товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на ГУМ-катке на Красной площади, 25 декабря 2019 год
Цвета другой команды, выступившей в белой форме, защищали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.

В перерывах между периодами Владимир Путин пообщался с участниками матча за чаепитием в помещении кафе у ледовой площадки. После завершения товарищеского поединка глава государства традиционно сфотографировался с игроками обеих команд.
Ссылка:
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
По-футбольному. В матче НХЛ хоккеист головой забил шайбу в ворота
Российские хоккеистки разделись ради новогоднего календаря
Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за поддержку и саммит ОДКБ
Сооронбай Жээнбеков встретится с Владимиром Путиным
Владимир Путин: Россия будет содействовать расширению круга друзей ОДКБ
Владимир Путин: Необходимо активизировать противодействие обороту наркотиков
На президента Владимира Путина вновь подали в суд
Хоккеисты сборных России и Беларуси подрались на турнире в Минске
Ледовое побоище в Казахстане: хоккеисты заработали 258 минут штрафа
Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с днем рождения
Популярные новости
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
Десять против одной. На&nbsp;депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее&nbsp;коллеги Десять против одной. На депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее коллеги
Сооронбай Жээнбеков: Таких, как Раим, в&nbsp;таможне не&nbsp;десяток, а&nbsp;сотни Сооронбай Жээнбеков: Таких, как Раим, в таможне не десяток, а сотни
Бизнес
В&nbsp;ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; сменится руководство В ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» сменится руководство
Алексей Конев о&nbsp;базе в&nbsp;Караколе при СССР, в&nbsp;90-е и&nbsp;сейчас Алексей Конев о базе в Караколе при СССР, в 90-е и сейчас
Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от банка «Бай Тушум»
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
26 декабря, четверг
10:07
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 де...
10:07
В ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» сменится руководство
10:01
Лейлекские ковры. Тайные символы их орнаментов
09:19
Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь
09:17
Владимир Путин сыграл в хоккей. Его команда вновь победила
25 декабря, среда
23:48
Самым продаваемым смартфоном 2019 года стал iPhone XR