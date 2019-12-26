Владимир Путин сыграл в хоккей. Его команда вновь победила

Матч Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади завершился вчера поздно вечером со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент России Владимир Путин. Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства, сообщило РИА Новости.
Президент вышел на лед в традиционной форме под № 11. Вместе с ним в команде в красной форме играли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, среди которых Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.
Фото Валерий Шарифулин/ТАСС. Президент России Владимир Путин во время товарищеского матча Ночной хоккейной лиги на ГУМ-катке на Красной площади, 25 декабря 2019 год