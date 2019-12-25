Футбольный центр в Бишкеке. После двух часов обсуждения решения так и нет

Депутаты БГК не смогли решить вопрос о выделении участка под строительство футбольного центра и решили продолжить рассматривать его завтра.

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Ранее они приняли решение продлить работу сессии до завершения рассмотрения вопроса, но не смогли прийти с муниципалитетом к единому мнению.

После почти двухчасового перерыва депутаты решили продолжить обсуждение завтра.

Напомним, федерация футбола обратилась в мэрию с просьбой о выделении участка под строительство центра на средства, привлеченные ФФКР. При этом, если участок не будет предоставлен до 31 декабря, грант $3,5 миллиона будет передан другой стране.