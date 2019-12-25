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Власть

Мэрия настаивает на соблюдении закона при выделении участка под футбольный центр

Мэрия Бишкека поддерживает строительство футбольного центра, но земельный участок под него необходимо выделить с соблюдением закона. Об этом на очередной сессии городского кенеша сообщил мэр Азиз Суракматов.

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Депутат Асылбек Кадралиев отметил, что мэрия не предложила ни одного подходящего участка под строительство футбольного центра. В то же время умолчала о том, который находится на пересечении Токтоналиева и Масалиева.

Азиз Суракматов ответил, что по Генплану там должна быть зеленая зона. «Но там, где будут строить заявленный президентом спортивный городок, тоже зеленая зона, тоже ПДП надо менять. Так 30 гектаров менять или 38 разницы нет», — возразил он.

Вице-мэр Азиз Алымкулов уточнил, что есть постановление правительства о передаче в пользование Госкомспорту 18 гектаров (остальные 12 гектаров находятся на территории Чуйской области).

«Проведена работа по изъятию и выработке градостроительной документации. Но не все участки сформированы. Ранее их предоставили третьим лицам, судимся. Окончательного решения по этому вопросу еще не было», — объяснил он.

Мэрия Бишкека поддерживает идею строительства центра и не выступает против выделения участка.

Азиз Суракматов

«Но надо сделать все по закону. Завтра прокуратура скажет, что мы выделили земельный участок в нарушение Генплана. Вы можете принять решение, а мы потом будем думать», — сказал он.

Напомним, Федерация футбола КР просит мэрию Бишкека выделить земельный участок в южной зоне Бишкека возле порохового склада для строительства футбольного центра с комплексом спортивных сооружений.
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