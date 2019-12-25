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Власть

Развивать спорт, а не завидовать другим. Александр Крестинин о футбольном центре

Построить футбольный центр, а не завидовать спортивным успехам соседей предложил на очередной сессии БГК главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин.

По его словам, у Таджикистана и Узбекистана уже в юношах есть участники чемпионата мира и у них нет проблем с инфраструктурой.

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«За годы независимости все соседи построили спортивные сооружения. Мы же ничего не построили. Они развиваются, а мы сидим и завидуем», — сказал Александр Крестинин.

Он добавил, что сегодня есть уникальная возможность войти в историю.

«Такого еще в Кыргызстане не было. Это не желание федерации, а требование времени. И кто-то его построит. Деньги с неба падают, есть, конечно, юридические вопросы, надо заниматься», — подчеркнул главный тренер сборной Кыргызстана.

Он отметил, что и президент Сооронбай Жээнбеков поддерживает вопрос развития спорта, инфраструктуры.

По словам главного тренера, в будущем центре сможет заниматься 2-5 тысяч человек.

«Это спорт больших достижений. Наши успехи сегодня вопреки, но скоро придет предел, если не будем развивать юношеский спорт», — добавил Александр Крестинин.
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