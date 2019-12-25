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Власть

В Кыргызстане 61 человек стоит в очереди на гемодиализ. Минфин ищет деньги

В парламенте Кыргызстана рассматривают в третьем чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и прогноза на 2020-2021 годы.

Отмечено, что в 2020 году на гемодиализ предусмотрено около миллиарда сомов. В очереди стоит 61 человек. На них требуется 30 миллионов сомов. Чиновники Минздрава заявили: если Министерство финансов выделит деньги, больных направят на курс гемодиализа. Представители Минфина парируют: напишите заявку, и уточняют — рассмотрят ее только в январе.

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Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов назвал членов правительства сказочниками. «Сколько у нас гемодиализных больных? У вас все время разные данные», — заявил он.

Заместитель министра здравоохранения Мадаминжан Каратаев пояснил: расхождений нет. В Кыргызстане 2,5 тысячи гемодиализников, и отметил: один курс лечения стоит 5,5 тысячи сомов.

«А если пенсионер нуждается? Как он за такие деньги пройдет лечение? Это же неподъемные средства», — заявил Иса Омуркулов.

В бюджете на 2020 год впервые выделили 100 миллионов сомов на проведение химиотерапии, а отделению детской онкологии — 60 миллионов сомов.
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