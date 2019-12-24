Сооронбай Жээнбеков: Болот Шамшиев воздвиг себе памятник творчеством и трудом

Сооронбай Жээнбеков направил обращение в связи с кончиной кинорежиссера Болота Шамшиева. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, обращение главы государства зачитал руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев.

«Сегодня мы провожаем в последний путь народного артиста СССР, народного артиста Кыргызской Республики, лауреата Государственной премии СССР, великого режиссера Болота Шамшиева. Благодаря своим великолепным кинокартинам он был известен не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами», — говорится в обращении.

Плоды трудов Болота Шамшиева являются неотъемлемой частью эпохи «кыргызского чуда».

Президент отметил, что Болот Шамшиев вложил немало труда в исследование истории кыргызского народа, в особенности — величайшего эпоса «Манас».

«Болот Шамшиев был не только великим кинорежиссером, но и дальновидным руководителем, способным определить искры таланта во многих актерах, помог им проявить себя, раскрыть свой потенциал. Именно он привел знаменитую Сабиру Кумушалиеву из театра в кино. Сумел узреть актерский талант Суйменкула Чокморова. Способствовал приходу в мир кино великолепных артистов Советбека Жумадылова, Орозбека Кутманалиева, которые впоследствии стали ярчайшими звездами большого кино», — напомнил президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Болот Шамшиев был депутатом двух созывов Жогорку Кенеша, послом, возглавлял Агентство по туризму и спорту, в последние годы своей жизни им был написан ряд сценариев для фильмов, разработаны более 10 кинопроектов, изданы три книги.

Президент рассказал, что совсем недавно они встречались. Болот Шамшиев поделился своими новыми идеями, был полон творческих планов.

Государство высоко оценило деятельность Болота Шамшиева, он был удостоен ордена «Манас» III, II степеней.

Его главной наградой является бесконечное уважение и почитание нашего народа.

«Болота Шамшиева больше нет с нами, но его светлый образ навсегда останется в сердцах поклонников его таланта, благодарных соотечественников. Он сумел воздвигнуть себе вечный памятник своим творчеством и неустанным трудом», — говорится в обращении.

Напомним, в Национальном академическом театре оперы и балета в Бишкеке проходит панихида по кинорежиссеру Болоту Шамшиеву, который скончался в субботу от тяжелой болезни.