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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Медаль «Эрдик» супруге погибшего Равшана Муминова вручил президент Кыргызстана

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял супругу погибшего пограничника Равшана Муминова

Президент Сооронбай Жээнбеков принял супругу погибшего в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2019 года военнослужащего Государственной пограничной службы КР Равшана Муминова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Сооронбай Жээнбеков выразил Мухайе Муминовой соболезнования, отметив, что погибший Равшан Муминов совершил героический поступок, отдав жизнь, защищая рубежи Родины.

Президент сказал, что за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Равшан Муминов посмертно награжден медалью «Эрдик». Он подчеркнул, что его мужество является примером беззаветного служения Отчизне и настоящего патриотизма.

Государственную награду передали супруге военнослужащего Мухайе Муминовой.

Сооронбай Жээнбеков заметил, что государственные органы и местные власти семье погибшего военнослужащего окажут необходимую поддержку. Правительство семье Равшана Муминова выделило 2 миллиона сомов на приобретение жилья.
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