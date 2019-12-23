Депутат потребовал от властей Кыргызстана обратить внимание на воинов-афганцев

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев предлагает ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-афганцам, кто до сих пор стоит в очереди на жилье, предоставить земельные участки. Об этом говорится в инициируемом им законопроекте.

По словам нардепа, многие ветераны являются инвалидами, нетрудоспособными, а их семьи относятся к малообеспеченным. Единственный источник дохода — пенсии и социальные пособия, а на такие деньги ни квартиру, ни участок не купишь, считает депутат.

На сегодня число ветеранов-интернационалистов составляет около 5 тысяч 620 человек.

В декабре 2017 года разгорелся скандал. Выяснилось, что 160 человек незаконно причислили себя к ветеранам боевых действий, в том числе в Афганистане, и получают льготы. Межведомственная комиссия установила, что среди них есть те, кто вообще не воевал.