Дональд Трамп официально объявил о создании новых войск США

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании космических войск в рамках соглашения подписания военного бюджета. Об этом сообщили «Известия».

Новые войска будут действовать в ВВС США и «защитят интересы национальной безопасности США в космосе». Их создание предусмотрено в оборонном бюджете, одобренном 20 декабря сенатом США.

Оборонный бюджет на 2020 год утвержден в размере $738 миллиардов. На базовые нужды Пентагона выделяют $635 миллиардов, $71,5 миллиарда направят на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах. Сумма в $31,5 миллиарда идет на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США.

Конгресс США предусмотрел в оборонном бюджете страны на 2020 год санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Кроме того, он включает в себя помощь Украине на сумму $300 миллионов.