Сооронбай Жээнбеков прибыл в город Санкт-Петербург (Россия) для участия в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, кроме переговоров на заседаниях ВЕЭС в узком и расширенном составах состоится неформальная встреча глав государств СНГ.

В составе делегации Кыргызстана министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр экономики Санжар Муканбетов.