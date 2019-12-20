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Власть

Сооронбай Жээнбеков прибыл в город Санкт-Петербург

Сооронбай Жээнбеков прибыл в город Санкт-Петербург (Россия) для участия в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, кроме переговоров на заседаниях ВЕЭС в узком и расширенном составах состоится неформальная встреча глав государств СНГ.

В составе делегации Кыргызстана министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр экономики Санжар Муканбетов.
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20 декабря, пятница
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