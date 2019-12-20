11:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

На заседании Высшего евразийского совета обсудят новый состав ЕЭК

На заседании Высшего евразийского экономического совета согласуют кандидатуры нового председателя и членов коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которые 1 февраля 2020 года приступят к выполнению обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе президента России.

Заседание глав ЕАЭС состоится сегодня в Санкт-Петербурге (Россия). На нем подведут итоги работы Евразийской экономической комиссии за четыре года.

«Будут рассмотрены текущие вопросы работы Евразийского экономического союза, намечены задачи по дальнейшему углублению сотрудничества, улучшению работы единого рынка ЕАЭС», — говорится в сообщении.

В пятницу также состоится неформальная встреча глав государств СНГ.

Президент Кыргызстана сегодня рано утром вылетел в Россию для участия в мероприятиях.
Ссылка:
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
Опять в дорогу. Президент вылетел в Санкт-Петербург для участия в заседании ЕЭС
Навстречу импортерам. Нормы беспошлинного ввоза будут снижены
В московском метро запустили поезд, посвященный ЕАЭС
Большинство проблем в ЕАЭС созданы непродуманными политиками правительств
Руслан Давыдов: Нужно отказываться от изъятий в рамках ЕАЭС
К 2025 году страны ЕАЭС должны прийти к общему рынку финансов и ценных бумаг
За пять лет в ЕАЭС самый высокий рост экономики в Кыргызстане и Армении
В ЕАЭС введут маркировку на духи, туалетную воду, покрышки и фотокамеры
Растаможка авто. Совет ЕЭК не поддержал продление льгот для Кыргызстана
Больше всего в странах ЕАЭС непродовольственные товары подешевели в Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера В парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера
Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на допрос в ГКНБ
Алмамбет Шыкмаматов выступил с&nbsp;провокационной инициативой. Коллеги недоумевают Алмамбет Шыкмаматов выступил с провокационной инициативой. Коллеги недоумевают
Религия или дипломатия? В&nbsp;Минфине объяснили, почему Жеенбаева надела абайю Религия или дипломатия? В Минфине объяснили, почему Жеенбаева надела абайю
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; установил партнерские отношения с&nbsp;Евразийским банком развития «Керемет Банк» установил партнерские отношения с Евразийским банком развития
Школы Кыргызстана получили новые книги-тренажеры. Чем они уникальны? Школы Кыргызстана получили новые книги-тренажеры. Чем они уникальны?
Дешевле только дома. Всего 1&nbsp;сом за&nbsp;мегабайт в&nbsp;роуминге в&nbsp;любой сети Казахстана! Дешевле только дома. Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в любой сети Казахстана!
Внесетевые разговоры еще выгоднее с&nbsp;&laquo;Пакетами минут и&nbsp;SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom Внесетевые разговоры еще выгоднее с «Пакетами минут и SMS» от MegaCom
20 декабря, пятница
11:03
Суд над экс-мэрами. Как стать виновным, рассказал Сергей Слесарев Суд над экс-мэрами. Как стать виновным, рассказал Серге...
10:57
МВД сообщило подробности уголовного дела в отношении мужа Ширин Айтматовой
10:52
Бизнес требует отозвать поправки в Налоговый кодекс Кыргызстана
10:41
Дамира Долоталиева: Правительство и депутаты добивают малый и средний бизнес
10:41
Дело о наградном оружии. Егор Скобеев подписал соглашение о сотрудничестве