На заседании Высшего евразийского совета обсудят новый состав ЕЭК

На заседании Высшего евразийского экономического совета согласуют кандидатуры нового председателя и членов коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которые 1 февраля 2020 года приступят к выполнению обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе президента России.

Заседание глав ЕАЭС состоится сегодня в Санкт-Петербурге (Россия). На нем подведут итоги работы Евразийской экономической комиссии за четыре года.

«Будут рассмотрены текущие вопросы работы Евразийского экономического союза, намечены задачи по дальнейшему углублению сотрудничества, улучшению работы единого рынка ЕАЭС», — говорится в сообщении.

В пятницу также состоится неформальная встреча глав государств СНГ.

Президент Кыргызстана сегодня рано утром вылетел в Россию для участия в мероприятиях.