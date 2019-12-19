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Власть

Депутату Жогорку Кенеша стыдно за пенсию, которую получают учителя и врачи

В Кыргызстане пенсия врачей и учителей не достигает 4 тысяч сомов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Евгения Строкова. 

По словам нардепа, ей стыдно, что педагоги и доктора вынуждены после выхода на пенсию едва сводить концы с концами.

Ее поддержал коллега Иса Омуркулов. Он призвал правительство изыскать резервы и поднять пенсии бюджетникам. 

Ранее сообщали, что самая маленькая заработная плата в бюджетных организациях составляет около 5 тысяч сомов, а минимальная пенсия — 1 тысяча 173 сома. По линии пенсионных выплат необходимо иметь в резерве постоянно 1,5 миллиарда сомов. Таких средств у Соцфонда нет.
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