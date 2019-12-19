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Власть

Палата представителей США поддержала импичмент Дональду Трампу

Фото © House TV via REUTERS. Итоги голосования по импичменту

Палата представителей Конгресса США утвердила обе статьи обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Главе Белого дома инкриминируют злоупотребление властью и создание препятствий расследованию Конгресса, сообщил ТАСС.

В поддержку первого пункта обвинения проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, 1 воздержался.

За вторую статью отдали 229 голосов, против проголосовали 198 конгрессменов, 1 также воздержался.

Теперь обвинительное заключение должны передать в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

Чтобы объявить импичмент, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

При нынешнем составе Сената вероятность импичмента фактически нулевая. С начала 2019 года республиканцы занимают в нем 53 места из 100.

О начале процедуры импичмента Палата представителей, большинство в которой сейчас принадлежит демократам, объявила 24 сентября. Поводом послужили предположения об оказании Дональдом Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020-м.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (1868), Билл Клинтон (1998-1999) и Ричард Никсон (1974). Джонсона и Клинтона верхняя палата Конгресса оправдала. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний.
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