О вкладе мигрантов в развитие страны рассказал Сооронбай Жээнбеков

Президент Сооронбай Жээнбеков направил обращение соотечественникам, проживающим за рубежом, по случаю Международного дня мигранта. Текст распространила пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что мировое сообщество широко отмечает этот день, признавая важную роль мигрантов в современном мире, их большой вклад в развитие своей Родины и стран, где они живут и работают.

«Наши соотечественники, которые работают вдали от Кыргызстана, не ограничиваясь ежедневными потребностями, осваивают передовые технологии, привлекают инвестиции в свою страну. Мы высоко ценим ваш вклад в повышение уровня жизни в регионах нашей страны», — говорится в обращении.

Глава государства отметил, что поддержка соотечественников, временно живущих и работающих за рубежом, является приоритетным направлением госполитики, и пообещал усилить государственную заботу о них.

Он добавил, что в этом году проведено первое заседание Совета соотечественников за рубежом.

«Сегодня государственные органы работают по всем направлениям, согласованным с соотечественниками. Расстояние не может стать препятствием нашему единству на пути к достижению общих целей по развитию нашего любимого Кыргызстана. Мы вместе добьемся больших успехов! Благодарны за ваш патриотизм и труд», — говорится в обращении.