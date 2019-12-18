Бюджет Бишкека планируют утвердить депутаты на очередной сессии

Депутаты Бишкекского городского кенеша соберутся на очередную сессию 25 декабря. Решение принято сегодня на президиуме.

Как сообщили в пресс-службе БГК, в повестку дня вошли 33 основных вопроса.

Депутаты рассмотрят вопросы об экологической ситуации в столице, реализации второй фазы проекта реконструкции дорог по китайскому гранту, одобрении приобретения автобусов в лизинг, утверждении Проекта детальной планировки центральной части города, а также ряд постановлений, касающихся аренды муниципальных земельных участков.

Кроме того, 21 декабря пройдут общественные слушания по бюджету. В горкенеше предполагают, что принять его могут на очередной сессии — впервые в истории до начала нового года, а не весной, как это обычно происходит.