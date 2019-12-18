Премьер-министр считает, что сменой руководства доверие к таможне не вернуть

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с председателем Таможенной службы. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что правительство ставит задачу обеспечить внедрение механизмов электронного оформления грузов и полномасштабный запуск автоматизированных систем на всех таможенных постах.

«К сожалению, в течение десятков лет в обществе складывался негативный образ таможенника. Во многом это оправданно из-за несовершенства механизмов работы и отсутствия прозрачности. Исправить такую ситуацию можно лишь решительными и последовательными действиями. Мы уже сдали в эксплуатацию инспекционно-досмотровые комплексы на пунктах пропуска на границе с Китаем и будем оснащать самой современной техникой и другие участки. Эти системы позволяют следить за работой таможни в режиме реального времени. Сменой ключевых руководителей и таможенников повысить доверие к таможне не удастся. Нужна понятная, прозрачная и доступная для всех система», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр поручил ускорить внедрение информационных систем на всех таможенных постах. Он дал ряд конкретных поручений, касающихся обеспечения своевременного и полнообъемного поступления таможенных платежей и сохранения роста их объемов.

В кабинете главы правительства установили информационный монитор, где показаны детализированные данные по доходам и расходам бюджета, а также по деятельности госорганов.

«В режиме реального времени премьер-министр получил доступ к камерам видеонаблюдения на таможенных постах. Все подключено к системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» и доступно для всех желающих на сайте ведомства», — сообщили в правительстве.

Справка. В 2018 году, в сравнении с 2017-м, поступление таможенных платежей увеличилось на 7 миллиардов 500 миллионов сомов, составив 41,7 миллиардов сомов. В 2019-м перед ТС поставили задачу обеспечить поступление таможенных платежей не менее чем на 7 миллиардов сомов.