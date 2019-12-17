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Власть

Депутаты отклонили законопроект о легализации участков домов самозахватчиков

Депутаты отклонили законопроект о легализации участков под домами, построенными до 3 августа 2012 года. Решение принято сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

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Депутат Гульшат Асылбаева отметила, что инициаторы законопроекта не представили необходимых данных, поэтому его предложено отклонить. Комитет поддержал  решение.

Напомним, инициаторами законопроекта выступили девять депутатов Жогорку Кенеша. Похожие законопроекты пытались принять в 2014 и 2015 годах, но их также отклонили.
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