Декларации о доходах за 2018 год. На что живет руководство Кыргызстана

К концу года Государственная налоговая служба опубликовала сводные данные о доходах и расходах чиновников. 24.kg изучило отчеты и выяснило, кто из высшего эшелона власти оказался самым богатым.

Мы сравнили декларации президента, премьер-министра, торага Жогорку Кенеша, а также вице-премьеров и руководителей аппаратов главы государства, правительства и парламента. Результаты оказались необычными.

Самые богатые чиновники

По итогам прошлого года больше всех заработал руководитель аппарата Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев. Его доходы от основной деятельности составили 3 миллиона 792,5 тысячи сомов. У него в собственности есть земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 1,05, 3 и 5,47 гектара.

Саматбек Ибраев владеет ценными бумагами стоимостью 15 миллионов сомов, автомобилем Lexus 570 и акциями ОсОО «Азат Нур Пэри».

50 процентов доли в ОсОО он передал в доверительное управление.

Еще более успешны близкие родственники руководителя аппарата парламента. В прошлом году они заработали 12,5 миллиона сомов, а потратили 3,2 миллиона сомов. У них в собственности есть два жилых дома площадью 300 и 100 квадратных метра, административное здание в 2 тысячи квадратов, дом отдыха в 120 квадратов и квартира площадью 58,9 квадратных метра. Кроме того, они владеют пятью легковыми автомобилями.

Почти в три раза меньше заработали в прошлом году первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Согласно декларации, Кубатбек Боронов получил в прошлом году доход в 1 миллион 411,9 тысячи сомов. При этом у первого вице-премьера нет ни жилья, ни машины. В собственности есть другие виды недвижимого имущества общей стоимостью 75 тысяч сомов, бытовая техника на 166 тысяч 750 сомов и мебель на 380,7 тысячи сомов.

Родственники Кубатбека Боронова в прошлом году ничего не заработали, однако потратили 620 тысяч сомов. В собственности у них есть легковой автомобиль марки Lexus RX400H, ценные бумаги и иные имущественные права в уставном капитале хозяйствующих субъектов, на которые распространяется право требования, а также крупный рогатый скот общей стоимостью 620 тысяч сомов.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков заработал в 2018 году 1 миллион 167,9 тысячи сомов.

Кроме того, у него есть дом площадью 0,16 гектара (1,6 тысячи квадратных метров), земли приусадебного (придомового участка) в 0,1 и 0,06 гектара, а также фото-, видео- и аудио техника на 37 тысяч сомов, мебель на 30 тысяч сомов, компьютеры и оргтехника на 30 тысяч сомов, мебель на 17 тысяч сомов и бытовая техника на 15 тысяч сомов.

Что заработали президент и премьер

Интересно, что первые лица государства заработали в прошлом году гораздо меньше своих подчиненных. Так, президент страны Сооронбай Жээнбеков заработал в 2018 году 902 тысячи 785 сомов. Это на 11 тысяч 791 сом больше, чем в 2017-м.

Президент имеет 23 земельных участка, жилой дом площадью 160 квадратных метров.

Трактор МТЗ-80, который Сооронбай Жээнбеков указывал в декларации ранее, также остался в собственности. Ближайшие родственники главы государства заработали в прошлом году 4,2 миллиона сомов.

У родни президента есть автомобиль Lexus-470, квартира в 64 квадрата и 13 земельных участков площадью 23 гектара. Они владеют крупным рогатым скотом на сумму 7 миллионов 640 тысяч сомов.

Чуть меньше президента заработал торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков — 1 миллион 875,7 тысячи сомов.

В собственности у него есть только квартира площадью 59,5 квадратных метра, а также мебель на 432,1 тысячи сомов, оргтехника на 402 тысячи сомов, компьютер и ноутбук стоимостью 237,6 тысячи сомов и бытовая техника на 364,4 тысячи сомов. Кроме того, спикер парламента занимается животноводством. Он владеет крупным рогатым скотом общей стоимостью 1 миллион 125 тысяч сомов, мелким рогатым скотом на 500 тысяч сомов и лошадьми на 560 тысяч сомов.

Данные о доходах, расходах и имуществе своих ближайших родственников торага Жогорку Кенеша указывать не стал.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в 2018 году заработал 826,4 тысячи сомов.

Иных поступлений у главы правительства нет. Недвижимости у него тоже нет. А из так называемого движимого имущества — 52 лошади, крупный рогатый скот (22), овцы и бараны (524).

У близких родственников премьера нет ни бизнеса, ни скота. Есть дом и два парковочных места.

Чуть меньше главы кабмина заработал один из его замов — вице-премьер-министр Замирбек Аскаров. Его доход в прошлом году составил 810,8 тысячи сомов.

Жилья и автомобиля у вице-премьера нет, зато есть мебель стоимостью 185 тысяч сомов, фото-, аудио- и видеотехника на 97,8 тысячи сомов, компьютеры и оргтехника на 18 тысяч сомов, бытовая техника на 90 тысяч сомов. Кроме того, Замирбек Аскаров владеет лошадьми стоимостью 500 тысяч сомов и крупным рогатым скотом стоимостью 300 тысяч сомов.

Самые скромные

Из высших чиновников меньше всего заработали руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и руководитель аппарата правительства Шамильбек Асымбеков.

Досалы Эсеналиев по итогам прошлого года заработал 769,6 тысячи сомов.

В собственности у него числится две квартиры площадью 48 и 122 квадратных метра, а также земли несельскохозяйственного назначения в 0,05 гектара. Есть у руководителя аппарата президента мебель на 310 тысяч сомов и бытовая техника на 115 тысяч сомов.

Кроме того, у Досалы Эсеналиева есть крупный рогатый скот на 900 тысяч сомов, мелкий рогатый скот на 450 тысяч сомов и лошади на 700 тысяч сомов.

Алтынай Омурбекова за 2018 год заработала 765,6 тысячи сомов.

В собственности у нее только земли придомового, приусадебного, садово-огородного участка площадью 0,2 гектара. Ближайшие родственники вице-премьер-министра в прошлом году заработали 173 тысячи сомов, а в собственности у них есть квартира площадью 170,5 квадратных метра.

Меньше всего из высшего руководства страны заработал руководитель аппарата правительства Шамильбек Асымбеков — 505,5 тысячи сомов.

Зато у него в собственности есть два дома площадью 330 и 95,4 квадратных метра соответственно, земельные участки сельхозназначения площадью 5,55, 3,9 и 6,65 гектара, земли приусадебного участка в 0,12 и 0,04 гектара. Шамильбек Асымбеков владеет также автомобилем «Прадо», лошадьми стоимостью 70 тысяч сомов и крупным рогатым скотом на 50 тысяч сомов.

Близкие родственники руководителя аппарата кабмина заработали в прошлом году 212,2 тысячи сомов. А в собственности у них три автомобиля — Mercedes-Benz, Toyota и Lexus 471.