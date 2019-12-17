11:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Саудовской Аравии открыт новый комплекс зданий посольства Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков вчера в рамках официального визита в Королевство Саудовская Аравия в городе Эр-Рияде посетил новый комплекс зданий посольства КР по случаю его открытия. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Эр-Рияда, принц Фейсал Бин Бандар аль Сауд, члены официальной делегации Кыргызстана, представители дипломатического корпуса, соотечественники, проживающие в Саудовской Аравии.

На открытии прозвучал национальный гимн, торжественно поднят государственный флаг КР.

Президент отметил, что это посольство является не только связывающим мостом двух стран, но и свидетельством крепкого партнерства.

«Согласно историческим источникам, древние арабские путешественники тысячу лет назад оставили записи о кыргызском народе и его землях. Это свидетельствует о том, что связь между двумя народами была издревле», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил уверенность в том, что его официальный визит в Саудовскую Аравию будет способствовать усилению взаимосвязей между странами и послужит толчком для их развития.

Накануне Сооронбай Жээнбеков встретился с соотечественниками, проживающими в Саудовской Аравии. 

Президент пожелал им успехов, достижения целей и крепкого здоровья. Выразил уверенность в том, что накопленные опыт и знания пригодятся им для вклада в развитие страны.

Соотечественники задавали вопросы, касающиеся внешнего долга страны, сфер туризма, образования, упрощения визовых процедур и другие.
Ссылка:
просмотров: 816
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков встретился с королем Саудовской Аравии
Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Дайте факты и адрес. Президент КР прокомментировал расследование о Матраимовых
Как прошла встреча президента с наследным принцем Абу-Даби. Фоторепортаж
Инвестируйте! Сооронбай Жээнбеков пригласил в Кыргызстан компании из ОАЭ
Сооронбай Жээнбеков посетит с официальным визитом ОАЭ и Саудовскую Аравию
Президент: Защита прав человека остается основной обязанностью государства
Сооронбай Жээнбеков: Цифровизация медуслуг легализует теневые платежи
Отказаться от власти. Как Сооронбаю Жээнбекову остаться в истории реформатором
Третья встреча глав стран Центральной Азии пройдет в Кыргызстане
Популярные новости
Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на допрос в ГКНБ
В&nbsp;парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера В парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера
Иски Матраимовых против СМИ. Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;тех&nbsp;же граблях Иски Матраимовых против СМИ. Алмамбет Шыкмаматов о тех же граблях
Исхак Масалиев предлагает выразить вотум недоверия спикеру парламента Исхак Масалиев предлагает выразить вотум недоверия спикеру парламента
Бизнес
Новый офис Торгового представительства Российской Федерации открылся в&nbsp;Бишкеке Новый офис Торгового представительства Российской Федерации открылся в Бишкеке
В&nbsp;гостях у&nbsp;Санта-Клауса можно побывать в&nbsp;центре Бишкека В гостях у Санта-Клауса можно побывать в центре Бишкека
Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ &laquo;Бакай Банка&raquo; Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ «Бакай Банка»
Новогодняя акция от&nbsp;MegaCom: золотые и&nbsp;платиновые номера за&nbsp;полцены! Новогодняя акция от MegaCom: золотые и платиновые номера за полцены!
17 декабря, вторник
10:49
В Суусамыре мужчина избил собутыльника и оставил его умирать в поле В Суусамыре мужчина избил собутыльника и оставил его ум...
10:16
Скандал в «Акнете». Уголовное дело Кубана Ажимудинова поступило в суд
10:10
В Чуйской области милиция задержала мужчину с крупной партией героина
10:00
Новый год. Где и по какой цене найти наряд на корпоратив
09:40
На съезде партии «Республика» Омурбек Бабанов может уйти с поста председателя