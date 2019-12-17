В Саудовской Аравии открыт новый комплекс зданий посольства Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков вчера в рамках официального визита в Королевство Саудовская Аравия в городе Эр-Рияде посетил новый комплекс зданий посольства КР по случаю его открытия. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Эр-Рияда, принц Фейсал Бин Бандар аль Сауд, члены официальной делегации Кыргызстана, представители дипломатического корпуса, соотечественники, проживающие в Саудовской Аравии.
На открытии прозвучал национальный гимн, торжественно поднят государственный флаг КР.
Президент отметил, что это посольство является не только связывающим мостом двух стран, но и свидетельством крепкого партнерства.
«Согласно историческим источникам, древние арабские путешественники тысячу лет назад оставили записи о кыргызском народе и его землях. Это свидетельствует о том, что связь между двумя народами была издревле», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Накануне Сооронбай Жээнбеков встретился с соотечественниками, проживающими в Саудовской Аравии.
Президент пожелал им успехов, достижения целей и крепкого здоровья. Выразил уверенность в том, что накопленные опыт и знания пригодятся им для вклада в развитие страны.