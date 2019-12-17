В Саудовской Аравии открыт новый комплекс зданий посольства Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков вчера в рамках официального визита в Королевство Саудовская Аравия в городе Эр-Рияде посетил новый комплекс зданий посольства КР по случаю его открытия. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Эр-Рияда, принц Фейсал Бин Бандар аль Сауд, члены официальной делегации Кыргызстана, представители дипломатического корпуса, соотечественники, проживающие в Саудовской Аравии.

На открытии прозвучал национальный гимн, торжественно поднят государственный флаг КР.

Президент отметил, что это посольство является не только связывающим мостом двух стран, но и свидетельством крепкого партнерства.

«Согласно историческим источникам, древние арабские путешественники тысячу лет назад оставили записи о кыргызском народе и его землях. Это свидетельствует о том, что связь между двумя народами была издревле», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил уверенность в том, что его официальный визит в Саудовскую Аравию будет способствовать усилению взаимосвязей между странами и послужит толчком для их развития.

Накануне Сооронбай Жээнбеков встретился с соотечественниками, проживающими в Саудовской Аравии.

Президент пожелал им успехов, достижения целей и крепкого здоровья. Выразил уверенность в том, что накопленные опыт и знания пригодятся им для вклада в развитие страны.

Соотечественники задавали вопросы, касающиеся внешнего долга страны, сфер туризма, образования, упрощения визовых процедур и другие.