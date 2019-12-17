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Власть

Азимбек Бекназаров все-таки претендует на пост посла Кыргызстана в Малайзии

Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров претендует на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Малайзии. Документы на утверждение его кандидатуры поступили в парламентский комитет по международным делам. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше. 

Документы претендента и представление на Азимбека Бекназарова рассмотрят на ближайшем заседании. Сам Азимбек Бекназаров пока не комментирует вопрос своего назначения. Ранее он утверждал, что не намерен быть послом

Отметим, ранее в дипмиссии КР в Малайзии разгорелся скандал. Бывший посол Кылычбек Султан заявил о коррупции в дипломатическом представительстве. Совбез обвинил самого Кылычбека Султана в нарушениях.
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