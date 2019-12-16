Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на допрос в ГКНБ

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Джаныбек Бакчиев сегодня вызван на допрос в ГКНБ. Информацию об этом 24.kg подтвердил его адвокат. Однако он добавил, что до окончания процедуры ответов на вопросы следователя никаких комментариев не будет.

По предварительным данным, ГКНБ вновь начал проверку деятельности Джаныбека Бакчиева на посту главы Государственной регистрационной службы.

Стоит отметить, что Джаныбек Бакчиев ушел в отставку с поста председателя ГРС в декабре 2011 года, то есть восемь лет назад.

Напомним, он аргументировал свое решение покинуть пост председателя ГРС тем, что партия, рекомендовавшая его к назначению, не вошла в новую коалицию большинства. Свою позицию Бакчиев изложил в заявлении на имя премьер-министра Омурбека Бабанова.

«Руководствуясь прежде всего моральными и этическими нормами, я считаю некорректным свое дальнейшее пребывание в должности председателя ГРС при правительстве КР», — подчеркивал Джаныбек Бакчиев.