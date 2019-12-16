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Власть

В Казахстане Алматы могут вновь переименовать в город Алма-Ату

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что идея о переименовании Алма-Аты может обсуждаться только с учетом мнения подавляющего большинства жителей города. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС советник главы государства Ерлан Карин.

Он прокомментировал высказывания писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, заявившего о том, что президент страны в разговоре с ним «поддержал предложение о переименовании Алматы» в Алма-Ату и возвращении городу его прежнего названия, которое существовало до 1993 года.

«Олжас Сулейменов — давний сторонник идеи переименования южной столицы. Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее. Президент считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития Алматы, — отметил Ерлан Карин. — Президент считает, что подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах, а только путем выяснения мнения граждан, на основе позиции подавляющего большинства жителей города».

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что вопрос о переименовании на повестке дня руководства города не стоит.

«Появилась информация о переименовании города Алматы. Хочу сказать, что мной такие вопросы не рассматривались и в повестке дня акимата они не стоят. Мы сейчас работаем над решением комплексных задач, которые президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед городом на активе. Выстраиваем работу по запуску принятой на днях стратегии «Алматы-2050» и пакета краткосрочных и среднесрочных планов», — написал он на своей странице в Instagram.

 
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