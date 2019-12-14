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Власть

Надо возрождать! Депутаты озаботились рыбным хозяйством

Депутаты парламента озаботились стратегией в области развития аквакультуры и рыболовства на Иссык-Куле.

По словам авторов законопроекта, рыболовство должно быть восстановлено. «Приоритеты для национальной экономики в области развития рыбного хозяйства сводятся к созданию сферы занятости местного населения в организованных производствах рыборазведения, охраны природных рыбных ресурсов, облагораживании видового состава рыб и обеспечении всех водоемов республики породным рыбопосадочным материалом и на основе этого резкое увеличение вылова ценных видов рыб», — отметили нардепы.

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Они считают, что нужно увеличить ассортимент и качество рыбы, а для этого необходимо разработать и принять перечень законопроектов, провести инвентаризацию всех малых и неиспользуемых в рыбном хозяйстве водоемов и озер и активно развивать в стране садковое и фермерское товарное рыбоводство. 

Кроме того, депутаты предлагают в целях реализации мер по сохранению и увеличению рыбных запасов в рыбохозяйственных водоемах республики проводить научные исследования и создать координирующую систему мониторинга для ведения учета нарушений законодательства и регулирующего рыболовство. 

 
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