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Власть

События в Кой-Таше. Зачем Атамбаев летал в Москву — ГКНБ знает, но не говорит

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Депутат Талант Мамытов вспомнил про неформальный визит Алмазбека Атамбаева в Российскую Федерацию.

«Вот зачем экс-президент летал в Россию? С какими намерениями? О чем там шли разговоры?» — спросил нардеп.

Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев отметил, что эта информация есть в открытых источниках и ни для кого не секрет, что Атамбаев вылетел с авиабазы в Канте.

«Он вылетел оттуда в Москву, с кем встретился и зачем, мы не можем сказать. Но есть оперативная информация. Вы можете сделать нам официальный запрос. Я знаю, что Андрей Бельянинов его (Атамбаева) друг, он организовал ему самолет бизнес-класса, на нем же он и вернулся обратно», — заключил глава ГКНБ.

Напомним, заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение.
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