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Власть

Как прошла встреча президента с наследным принцем Абу-Даби. Фоторепортаж

Официальная встреча Сооронбая Жээнбекова состоялась сегодня во дворце «Каср Аль Ватан» с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бин Заед Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Сооронбай Жээнбеков прибыл в Объединенные Арабские Эмираты вчера по приглашению Мухаммеда бин Заед Аль Нахайяна.

Был выстроен почетный караул, прозвучали гимны Кыргызстана и ОАЭ. Президент Сооронбай Жээнбеков и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Заед Аль Нахайян после рапорта командующего почетным караулом прошли во дворец, где в фойе состоялось рукопожатие и фотографирование.

Сооронбай Жээнбеков и Мухаммед бин Заед Аль Нахайян представили членов официальных делегаций.

Затем президент Кыргызстана оставил запись в Книге почетных гостей.
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