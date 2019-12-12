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Власть

Инвестируйте! Сооронбай Жээнбеков пригласил в Кыргызстан компании из ОАЭ

Сооронбай Жээнбеков в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с представителями крупных компаний и деловых кругов ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Сооронбай Жээнбеков сказал, что ОАЭ является важным торгово-экономическим партнером Кыргызстана. Он отметил, что, несмотря на небольшой объем товарооборота, имеются большие возможности и потенциал для совместной реализации между двумя странами.

«Нашей главной целью является увеличение объема торговли между странами, привлечение арабских инвестиций в Кыргызстан. На данный момент у нас есть проекты по строительству малых и средних ГЭС, которые интересуют инвесторов. Также большие возможности и в сфере туризма. Кыргызстан готов увеличить объем экспорта экологически чистой, органической продукции. Верю, что она найдет свое место на рынках ОАЭ», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков в ОАЭ

Глава государства отметил, что кыргызская сторона проделала большую работу по созданию благоприятных условий для бизнеса.

Он призвал представителей и руководителей крупных компаний к инвестированию в различные сектора экономики Кыргызстана, отметив, что со стороны государственных органов будет оказано все необходимое для этого содействие.
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