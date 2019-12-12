10:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Кыргызстанцев, сообщивших о взятке, ждет вознаграждение

Кыргызстанцев, сообщивших о взятке, ждет вознаграждение.  Вступил в силу Закон «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях». 

Согласно документу, защите подлежит не только информатор (предоставление охраны и бесплатной юридической помощи, мораторий на увольнение с работы или преследование руководством), но и его родственники. Отдельной статьей идет пункт о материальном вознаграждении гражданина, сообщившего о коррупции.

Читайте по теме
Как попасть к президенту? О коррупции в Погранслужбе хочет рассказать офицер

Предлагается поощрить «лицо, сообщившее о коррупционном правонарушении», выплатой суммы, которая должна составить 30 процентов от суммы взятки, коммерческого подкупа, незаконно перемещенных денежных средств и других средств, ставших известными в результате сообщения о коррупционном правонарушении.

Если же сообщение о коррупционном правонарушении позволило предотвратить причинение ущерба бюджету, государственному или муниципальному имуществу, вознаграждение выплачивается в размере 30 процентов от суммы предотвращенного ущерба, но не более 100 тысяч сомов. Размер ущерба устанавливается решением суда, Счетной палаты или иным уполномоченным государственным органом.

В случае, когда коррупционное правонарушение, о котором говорится в сообщении, сопряжено с незаконным получением акций или иного имущества, информатор также получит 30 процентов, но уже стоимости этого имущества. Источники финансирования, а также размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливаются правительством.

Уточняется, что сведения будут конфиденциальны, как и вся информация о лице, сообщившем о коррупционном правонарушении. Предоставляется она только по запросу суда, а разглашение этой информации влечет ответственность, установленную законом.

Если же сообщение было заведомо ложным, таких информаторов будут наказывать по всей строгости закона.

 
Ссылка:
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Как попасть к президенту? О коррупции в Погранслужбе хочет рассказать офицер
Бить по рукам. Дастан Бекешев рассказал чиновникам, что делать с коррупционерами
Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
Главе ГСБЭП предложили уволиться добровольно
Информацию об убийстве Айеркена Саймаити турецкая полиция предоставит МВД КР
Правительству понадобилось четыре дня, чтобы прокомментировать расследование СМИ
Президент: Когда чиновник подозревается в коррупции, родня спешит оправдать
Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова
Межведомственная комиссия изучит факты из журналистского расследования
Скандал с контрабандными схемами. От властей требуют незамедлительной реакции
Популярные новости
Племянник спикера Жогорку Кенеша возглавил управление в&nbsp;АКС ГКНБ Племянник спикера Жогорку Кенеша возглавил управление в АКС ГКНБ
Саботаж недопустим. Последнее предупреждение Сооронбая Жээнбекова судьям Саботаж недопустим. Последнее предупреждение Сооронбая Жээнбекова судьям
Я&nbsp;все знаю! Сооронбай Жээнбеков проинформирован о&nbsp;судьях, творящих беззаконие Я все знаю! Сооронбай Жээнбеков проинформирован о судьях, творящих беззаконие
Как попасть к&nbsp;президенту? О&nbsp;коррупции в&nbsp;Погранслужбе хочет рассказать офицер Как попасть к президенту? О коррупции в Погранслужбе хочет рассказать офицер
Бизнес
Топ-10. В&nbsp;каких странах провести зимние каникулы Топ-10. В каких странах провести зимние каникулы
MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT) MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)
Сетки для сбора бутылок от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: как перерабатывают пластик в&nbsp;Бишкеке Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке
МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по&nbsp;пилотному запуску продуктов МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по пилотному запуску продуктов
12 декабря, четверг
10:45
Электронная запись в школы начнет работать с 15 февраля Электронная запись в школы начнет работать с 15 февраля...
10:37
Кыргызстанцев, сообщивших о взятке, ждет вознаграждение
10:26
В Бишкеке после ссоры женщина чуть не убила своего сожителя
10:23
Нарколабораторию в сарае устроил житель Токтогульского района
10:12
Ирина Карамушкина пообещала и дальше критиковать президента