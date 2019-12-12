Визит президента в ОАЭ. Сооронбай Жээнбеков возложил венок к мемориалу памяти

Фото пресс-службы президента КР

Сооронбай Жээнбеков в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты накануне возложил венок к мемориалу памяти павших воинов в городе Абу-Даби.

По данным пресс-службы президента Кыргызстана, церемония прошла с участием роты почетного караула под сопровождение военного оркестра. Глава государства почтил память солдат и государственных служащих Эмиратов, павших при исполнении долга перед отечеством, осмотрел зал воинской славы и оставил запись в книге почетных гостей.

Мемориальный комплекс Wahat Al Karma («Оазис чести») представляет собой архитектурную композицию из 31 опирающейся друг на друга панели, на которых нанесены имена павших воинов. Он воплощает собой ценности единства и солидарности нации.