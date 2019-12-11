На честную работу таможенников в борьбе с контрабандой надеется премьер-министр

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев надеется, что сотрудники Таможенной службы докажут своей честной работой, что вправе охранять границу страны от контрабандного товара. Об этом он заявил во время запуска инспекторско-досмотрового комплекса на контрольно-пропускном пункте «Торугарт» в Нарынской области.

Премьер-министр отметил, что новая автоматизированная система позволит исключить существовавшие проблемы с недостоверным декларированием товаров, низкой скоростью прохождения товаров через таможенную границу, а также с существующими коррупционными рисками. Для этого Таможенная служба переходит к цифровому обслуживанию таможни и исключает человеческий фактор. Сейчас все таможенные посты поэтапно оснащаются современной техникой. Это будет способствовать прозрачности работы, которая сейчас у многих вызывает сомнение. За ситуацией на границе можно будет следить в режиме реального времени.

«Нам важно знать, что именно проходит через нашу границу. Тем более что это ворота в Евразийский экономический союз», — констатировал Мухаммедкалый Абылгазиев.