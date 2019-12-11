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Власть

Депутат предлагает в десять раз поднять штраф за вождение в пьяном виде

Депутат Азамат Арапбаев предлагает в десять раз поднять штраф за вождение в нетрезвом виде. В Жогорку Кенеше обсуждают поправки в Кодексы о проступках и нарушениях.

А Кожобек Рыспаев считает, что на некоторых участках дорог страны можно повысить скоростной режим до 110 километров в час.

«При этом сотрудники ГУОБДД должны обратить внимание на дорожные знаки. С ними вечная проблема. Скоростной режим нужно поднимать. У нас давно уже никто на «жигулях» не ездит», — добавил Кожобек Рыспаев.

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Ранее представители ГУОБДД МВД предложили поднять штрафы за использование подложных номеров.

Отмечается, что сегодня штраф за подложные госномера — 10 тысяч сомов. МВД предлагает увеличить его в размерах от 20 до 30 тысяч, за поддельные — от 30 до 50 тысяч сомов.

Депутат Дастан Бекешев считает, что концепция предложенных изменений хорошая, но они не будут работать. Он напомнил: служебные машины никто не проверяет. Подложный знак на ней или нет, никто не знает, кроме владельца.
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