Ряд требований к гуманитарной помощи в виде лекарств придумали депутаты

В парламенте предлагается изменить Закон «О международной чрезвычайной помощи». Авторами выступает ряд депутатов.

По мнению авторов, медикаменты, предназначенные для безвозмездной передачи в пользу других лиц, должны иметь срок годности не менее 12 месяцев с момента ввоза. «Кроме того, поставщики должны при оказании гуманитарной помощи лекарствами указать, что они передаются в качестве пожертвований», — отметили нардепы.

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Разработчики считают, что нужно установить перечень необходимых сопроводительных документов.

Если медикаменты ввозятся для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, то они должны сопровождаться следующими документами:

— товаросопроводительный или документ с указанием отправителя, наименования и количества товара;

— регистрационное удостоверение, свидетельствующее, что это лекарственное средство зарегистрировано и разрешено к медицинскому применению на территории Кыргызстана, либо в стране-производителе/стране-доноре;

— импортеры обязаны предъявить сертификат качества.

Подумали парламентарии и о снижении административных барьеров. Так, в законопроекте есть норма, которая позволяет ввозить медикаменты с маркировкой на английском языке.

Кроме того, препараты, которые врачи будут применять, чтобы оказать первую помощь населению при стихийном бедствии, к маркировке не предъявляются.