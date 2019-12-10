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Власть

Депутат: На машинах с подложными номерами ездят в основном чиновники

Подложные номера используют в основном чиновники. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку заявил депутат Улугбек Ормонов.

Он поинтересовался у представителей ГУОБДД, сколько подобных фактов зафиксировано, сколько нардепов нарушают ПДД и платят ли они штрафы наравне со всеми.

Чиновники ГУОБДД МВД заверили, что система считывания нарушений налажена и данные с камер проекта «Безопасный город» не меняются. Парламентариев среди нарушителей нет.

Уточняется, что с начала года зарегистрировано 804 факта использования водителями подложных номеров.

По данным ГУОБДД, установлена личность водителя, которого на прошлой неделе пользователи соцсетей приняли за главу ГРС Алмаза Мамбетова.

Белый Mercedes водворен на штрафстоянку. Остальные авто проверяются. В отношении водителя началось досудебное производство.
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