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Власть

Цифра дня. 308 человек приговорены к пожизненному заключению в Кыргызстане

В Кыргызстане насчитывается 308 приговоренных к пожизненному заключению. Об этом на третьем заседании Совета по судебной реформе сообщил эксперт управления ООН по наркотикам, преступности и пенитенциарной системе Баатыр Сапарбаев.

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По его словам, для таких преступников необходимо создать колонию особого режима.

«Девяносто процентов отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях не имеют паспорта. Они не могут оформить брак и решить другие вопросы. Проблему с паспортизацией надо тоже решить», — предложил Баатыр Сапарбаев.

Он также отметил необходимость обеспечить права граждан КР, которые находятся в местах заключения, на образование.
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