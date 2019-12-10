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Власть

Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу местных прокуроров

Президент Сооронбай Жээнбеков не согласился с жалобой генерального прокурора о нагрузке на следователей и дознавателей с введением ЕРПП. Об этом он заявил на третьем заседании Совета по судебной реформе.

По словам главы государства, количество нерассмотренных дел на руках следователей свидетельствует об уровне прокурорского надзора.

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«Это говорит об отсутствии координации. Если бы все дела рассматривались вовремя, не накопилось бы. Необходимо усилить контроль и повысить качество надзорной деятельности местных прокуроров», — подчеркнул он.

Отметим, что на заседании генпрокурор Откурбек Джамшитов рассказал, как тяжело работать следователям.

Напомним, что первое заседание Совета по судебной реформе при президенте КР было проведено 17 мая 2018-го, второе состоялось 27 декабря прошлого года.
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