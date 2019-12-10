Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу местных прокуроров

Президент Сооронбай Жээнбеков не согласился с жалобой генерального прокурора о нагрузке на следователей и дознавателей с введением ЕРПП. Об этом он заявил на третьем заседании Совета по судебной реформе.

По словам главы государства, количество нерассмотренных дел на руках следователей свидетельствует об уровне прокурорского надзора.

Читайте по теме Генпрокурор рассказал Сооронбаю Жээнбекову, как тяжело работать следователям

«Это говорит об отсутствии координации. Если бы все дела рассматривались вовремя, не накопилось бы. Необходимо усилить контроль и повысить качество надзорной деятельности местных прокуроров», — подчеркнул он.

Отметим, что на заседании генпрокурор Откурбек Джамшитов рассказал, как тяжело работать следователям.

Напомним, что первое заседание Совета по судебной реформе при президенте КР было проведено 17 мая 2018-го, второе состоялось 27 декабря прошлого года.