Чолпон Джакупова просит президента защитить персональные данные граждан

В Кыргызстане новые технологии внедряются без достаточной нормативной правовой базы. Об этом на третьем заседании Совета по судебной реформе заявила директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

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Она отметила, что в стране нет нормативной базы по обеспечению персональных данных граждан.

«Мы все рады реализации проекта «Безопасный город», но крайне необходимо обеспечить защиту персональных данных. Например, случай, когда фотография автомобиля, которым якобы управлял председатель ГРС, — это недопустимо. Мы не должны допустить, чтобы база данных, как в некоторых странах, продавалась на черном рынке и использовалась в криминальных целях», — сказала Чолпон Джакупова.