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Власть

Именные часы, звание, грамоты. Кто из судей получил награды от президента

Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому за заслуги в укреплении законности и многолетний плодотворный труд в судебных органах ряд сотрудников судебной системы страны награждены государственными наградами.

По данным пресс-службы президента страны, почетное звание «Заслуженный юрист Кыргызской Республики» присвоено:

Нургуль Сатыбалдиевой, судье Верховного суда Кыргызской Республики.

Почетной грамотой Кыргызской Республики награждены:

Жанышбек Аширов, председатель Кара-Суйского районного суда Ошской области;

Дилором Бекмухамедова, делопроизводитель отдела по обеспечению деятельности судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях аппарата Верховного суда;

Таалайбек Даркимбаев, судья Межрайонного суда Иссык-Кульской области;

Бекболот Джаналиев, судья Октябрьского районного суда города Бишкек.

Ряд судей, ветеранов и сотрудников судебной системы страны награждены именными часами президента.
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