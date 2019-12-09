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Власть

Граждане Узбекистана в Кыргызстане смогут проголосовать на выборах в олий мажлис

Граждане Узбекистана, проживающие в Кыргызстане, смогут проголосовать на выборах в законодательную палату олий мажлиса (парламент) и местные кенгаши (советы) народных депутатов. О проведении выборного процесса для граждан соседнего государства рассказали в пресс-службе посольства РУз в КР.

Выборы в Узбекистане назначены на 22 декабря 2019 года. В избирательной кампании участвуют пять политических партий.

В посольстве по адресу: город Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 177 организуют избирательный участок № 9. Там можно проголосовать с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Граждане Узбекистана, постоянно или временно проживающие в Кыргызстане, могут обратиться в образованный при дипломатическом представительстве избирательный участок по телефонам: 0312986295, 0312986296 или зарегистрироваться на официальном сайте МИД РУз, чтобы принять участие в голосовании.

Досрочное голосование для проживающих в южных регионах КР пройдет 12-18 декабря. О местах можно узнать в посольстве.
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