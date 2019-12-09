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Власть

Президент считает, что на решение судебных органов никто не должен давить

Возможность принятия ошибочного судебного решения под влиянием других должна быть исключена. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию судебной системы страны.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что без построения справедливой, прозрачной, независимой судебной системы невозможно добиться развития государства.

«Поэтому судебную реформу следует воспринимать как реформу, напрямую влияющую на развитие республики в целом. Каждый судья, весь судебный корпус должны всегда чувствовать большую ответственность за принятые решения», — подчеркнул он.

По мнению главы государства, судьи в Кыргызстане независимы.
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