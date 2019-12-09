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Власть

Они не из космоса. О судейской этике и как ее добиться, рассказала глава ВС КР

Судьи Кыргызстана постоянно проходят обучение для улучшения своих профессиональных качеств. Об этом журналистам сегодня сообщила председатель Верховного суда Гульбара Калиева.

Она отметила, что, несмотря на все усилия, представители третьей ветви власти тоже допускают ошибки, потому что они тоже люди и это присуще человеку.

«Судьи тоже люди, они же не из космоса. У них тоже есть родственники. Мы обучаем судейский корпус, призываем придерживаться судебной этики, чтобы в обществе все судьи ходили с высоко поднятой головой», — сказала Гульбара Калиева.

Судебная система страны сегодня отмечает 95-летие.
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