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Власть

Президент уверен, что работа телевидения и радио будет направлена на созидание

Сооронбай Жээнбеков поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником — Днем работников телевидения и радио.

«8 декабря 1958 года вышла в эфир первая телевизионная программа кыргызского телевидения. С тех пор телевидение и радио стали частью нашей повседневной жизни. Уверен, что профессионализм, неустанный труд и творческие поиски работников телевидения и радио и впредь будут направлены на созидание, утверждение в обществе идеалов добра и справедливости, строительство светлого будущего нашего любимого Кыргызстана», — говорится в поздравлении президента страны.
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