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Власть

Депутаты выразили недоверие первому вице-мэру Каракола Сеиту Осконбаеву

Депутаты Каракольского городского кенеша выразили вотум недоверия первому вице-мэру Сеиту Осконбаеву. Об этом 24.kg сообщил нардеп Азамат Айтбаев.

По его словам, сегодня прошла внеочередная сессия горкенеша. В ней приняли участие 27 депутатов. «Ранее от жителей поступало много жалоб по земельным вопросам. Осконбаев курирует деятельность департамента муниципальной собственности. В 2012 году его супруга взяла в аренду земельный участок площадью один гектар из золотого запаса. Она должна была в год выплачивать 11 тысяч 200 сомов плюс 587 сомов — земельный налог. На сегодня задолженность составила примерно 86 тысяч сомов», — пояснил Азамат Айтбаев.

Он отметил, что за выражение вотума недоверия проголосовали 22 депутата Каракольского городского кенеша.
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