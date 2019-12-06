Депутаты выступили за снижение тарифов на электричество для детских садов и школ

Необходимо снизить тарифы на электроэнергию для детских садов и школ. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил депутат Бактыбек Раимкулов.

По его словам, распредкомпании могли бы поставлять электроэнергию образовательным учреждениям по первоначальной цене.

«Тарифы на электроэнергию компании пересматривают уже 20 лет. Ничего не меняется, кроме того, как она дорожает. Политика остается неизменной. Ведь могли бы сделать льготы детским садам и школам», — сказал нардеп.

На заседании представители энергосектора озвучили, что «Северэлектро» покупает у «Электрических станций» киловатт за 52 тыйына, «Востокэлектро» — за 31 тыйын, «Ошэлектро» — за 36 тыйынов. Абонентам они доставляет электроэнергию по цене от 77 тыйынов до 2 сомов 16 тыйынов.