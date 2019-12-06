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Власть

Заключение госкомиссии по Кой-Ташу будет обсуждаться в открытом для СМИ режиме

Заключение госкомиссии по расследованию событий 7-8 августа поступило в профильный комитет 4 декабря. Как сообщила 24.kg его председатель Наталья Никитенко, в пятницу оно роздано членам комитета по правопорядку. 

По ее словам, в повестку дня оно будет включено сразу же после того, как профильный комитет утвердит его.  Наталья Никитенко также подчеркнула: заседание комитета по рассмотрению заключения пройдет открыто. В таком же режиме будет проведено и обсуждение выводов комиссии на пленарном заседании Жогорку Кенеша. 

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.

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Особое мнение Клары Сооронкуловой поступило в профильный комитет

Только у одного члена госкомиссии есть особое мнение — у Клары Сооронкуловой. Его депутаты также рассмотрят.

Известно, что в заключении правительству предписано рассмотреть ответственность должностных лиц правоохранительных органов. В выводах также подчеркивается, что в действиях руководителей силовых структур были просчеты и ошибки.
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