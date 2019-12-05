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Власть

Борьбу правительства с ОПГ и контрабандой депутаты признали удовлетворительной

Парламент признал борьбу правительства с ОПГ и контрабандой удовлетворительной. Решение принято сегодня после обсуждения.

Жогорку Кенеш заслушал информацию чиновников кабмина о работе по борьбе с неучтенным, ввезенным контрабандным путем товаром из ЕАЭС и третьих стран.

Депутат Алмамбет Шыкмаматов попросил членов правительства усердно работать.

«Мы приняли решение, что в Кыргызстане почти нет никакой контрабанды. Так что работайте днем и ночью. Сколько еще нам позориться из-за вас, правительства», — сказал он.
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