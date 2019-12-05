Сооронбай Жээнбеков: Цифровизация медуслуг легализует теневые платежи

Автоматизация медицинских услуг исключит коррупционные проявления в медицине, легализует теневые платежи и повысит прозрачность сферы в целом. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил во время посещения медучреждений.

Сегодня президент знакомился с ходом внедрения цифровизации в сферу медицины. Для этого глава государства посетил Национальный центр фтизиатрии и Центр экстренной медицины (ЦЭМ) Бишкека.

В Национальном центре фтизиатрии заведующая лабораторией Гульмира Калманбетова рассказала о внедрении процессов цифровизации в деятельность референс-лаборатории, в которой проводятся быстрые молекулярные тесты диагностики туберкулеза.

Фото Султана Досалиева. Президент во время посещений медучреждений

Она сообщила, что реализована новая система транспортировки биологического материала фельдъегерской службой при Госкомитете информационных технологий и связи.

«Это позволило ускорить процесс постановки диагноза, снизить риск заражения окружающих, уменьшить временные и финансовые затраты населения. Указанные высокотехнологичные методы диагностики предоставляются гражданам страны абсолютно бесплатно», — говорится в сообщении.

В Центре экстренной медицины Бишкека Сооронбай Жээнбеков осмотрел автомобили скорой помощи, здание, в котором сделали капитальный ремонт, ознакомился с цифровизацией центра. Его директор Искендер Шаяхметов сообщил, что в целях оптимизации и повышения оперативности работы выездных бригад скорой помощи внедрена новая автоматизированная система управления.

В 2017 году количество вызовов с опозданиями более 20 минут составляло около 70 процентов, за шесть месяцев 2019-го показатель снизился до 21 процента.

«При поступлении вызовов, в онлайн-режиме отслеживается местонахождение бригад скорой помощи и по адресу направляется ближайшая свободная бригада. Отображается и статус текущих действий всех бригад. Реализация проекта позволила сократить время обработки заявок диспетчерами (от приема вызова до выезда бригады), уменьшить время бригады в пути. Это снизило количество вызовов с опозданием» — сообщили в пресс-службе президента.

Сооронбай Жээнбеков отметил особую важность ускорения процесса цифровизации медицины в том числе и в регионах страны. Это, по его мнению, позволит повысить эффективность предоставления медицинских услуг населению.

Президент отметил, что рассматриваются возможности повышения заработной платы работникам противотуберкулезной службы и скорой помощи.