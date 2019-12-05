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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Цифровизация медуслуг легализует теневые платежи

Автоматизация медицинских услуг исключит коррупционные проявления в медицине, легализует теневые платежи и повысит прозрачность сферы в целом. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил во время посещения медучреждений.

Сегодня президент знакомился с ходом внедрения цифровизации в сферу медицины. Для этого глава государства посетил Национальный центр фтизиатрии и Центр экстренной медицины (ЦЭМ) Бишкека.

В Национальном центре фтизиатрии заведующая лабораторией Гульмира Калманбетова рассказала о внедрении процессов цифровизации в деятельность референс-лаборатории, в которой проводятся быстрые молекулярные тесты диагностики туберкулеза.

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Президент во время посещений медучреждений

Она сообщила, что реализована новая система транспортировки биологического материала фельдъегерской службой при Госкомитете информационных технологий и связи.

«Это позволило ускорить процесс постановки диагноза, снизить риск заражения окружающих, уменьшить временные и финансовые затраты населения. Указанные высокотехнологичные методы диагностики предоставляются гражданам страны абсолютно бесплатно», — говорится в сообщении.

В Центре экстренной медицины Бишкека Сооронбай Жээнбеков осмотрел автомобили скорой помощи, здание, в котором сделали капитальный ремонт, ознакомился с цифровизацией центра. Его директор Искендер Шаяхметов сообщил, что в целях оптимизации и повышения оперативности работы выездных бригад скорой помощи внедрена новая автоматизированная система управления.

«При поступлении вызовов, в онлайн-режиме отслеживается местонахождение бригад скорой помощи и по адресу направляется ближайшая свободная бригада. Отображается и статус текущих действий всех бригад. Реализация проекта позволила сократить время обработки заявок диспетчерами (от приема вызова до выезда бригады), уменьшить время бригады в пути. Это снизило количество вызовов с опозданием» — сообщили в пресс-службе президента.

В 2017 году количество вызовов с опозданиями более 20 минут составляло около 70 процентов, за шесть месяцев 2019-го показатель снизился до 21 процента.

Сооронбай Жээнбеков отметил особую важность ускорения процесса цифровизации медицины в том числе и в регионах страны. Это, по его мнению, позволит повысить эффективность предоставления медицинских услуг населению.

Президент отметил, что рассматриваются возможности повышения заработной платы работникам противотуберкулезной службы и скорой помощи.
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