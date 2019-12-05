Бить по рукам. Дастан Бекешев рассказал чиновникам, что делать с коррупционерами

Бить по рукам коррупционеров и контрабандистов, а не пугать обнаженных женщин камчой предложил депутат Дастан Бекешев, выступая сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что контрабандистов не трудно найти — они свободно разгуливают на разных общественных мероприятиях и тоях.

«Камчой надо пугать не голых женщин, а бить надо по рукам коррупционеров и контрабандистов. Контрабандистам в нашей стране хорошо. Они с нами ходят на тои, похороны, создают свои партии, покупают дорогое имущество за границей. Мы должны им ответить. Это же обычные воры», — заявил Дастан Бекешев.

Однако нардеп не назвал имен этих коррупционеров и контрабандистов.

Отметим, ранее представители движения «Кырк чоро» пришли в Музей изобразительных искусств с камчой, где проходит скандальная выставка феминале.

Жогорку Кенеш заслушивает информацию правительства о работе по борьбе с неучтенным, ввезенным контрабандным путем товаром из ЕАЭС и третьих стран.